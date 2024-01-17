عمروش بعد الخسارة أمام المغرب: “البطاقة الحمراء حسمت اللعب”

عمروش بعد الخسارة أمام المغرب: “البطاقة الحمراء حسمت اللعب”

2024-01-17 / 21:21
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كشف الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا أسباب الخسارة أمام المنتخب الوطني المغربي بثلاثة أهداف دون رد، في كأس أفريقيا.

وقال عمروش في تصريح له بعد نهاية المباراة: “لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، والبطاقة الحمراء كانت مؤثرة وحسمت اللعب، وقد تابعنا إعادة اللقطة، إذ لم تكن تستحق، ولا أريد الخوض في الأخطاء التحكيمية، في ظل وجود تقنية الفار”.

وأضاف: ” رغم ذلك فإن المنتخب المغربي لم يسرق الفوز، بل استحقه، وهذه نتيجة منطقية، خاصة وأننا لعبنا بعشرة لاعبين، وأتمنى التوفيق للمنتخب المغربي”.

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