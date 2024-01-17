عمروش بعد الخسارة أمام المغرب: “البطاقة الحمراء حسمت اللعب”

كشف الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا أسباب الخسارة أمام المنتخب الوطني المغربي بثلاثة أهداف دون رد، في كأس أفريقيا.

وقال عمروش في تصريح له بعد نهاية المباراة: “لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، والبطاقة الحمراء كانت مؤثرة وحسمت اللعب، وقد تابعنا إعادة اللقطة، إذ لم تكن تستحق، ولا أريد الخوض في الأخطاء التحكيمية، في ظل وجود تقنية الفار”.

وأضاف: ” رغم ذلك فإن المنتخب المغربي لم يسرق الفوز، بل استحقه، وهذه نتيجة منطقية، خاصة وأننا لعبنا بعشرة لاعبين، وأتمنى التوفيق للمنتخب المغربي”.

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