الأردن : انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يعكس الإنجازات التي حققتها المملكة

2024-01-17 / 22:02
1
هبة بريس _ و م ع

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024 “يعد انعكاسا للتقدير الدولي للإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي”.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان، “تقدير المملكة الأردنية للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية والحقوقية التي تبذلها على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأعرب عن ثقة المملكة الأردنية “في قدرة المملكة المغربية الشقيقة على قيادة هذه الهيئة الحكومية الدولية، ودعمها لأهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار”.

وتم انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، عقب تصويت جرى الأربعاء الماضي بجنيف.

وأيد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ47 بالمجلس ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إشادة بجهود الملك في خدمة القضية الفلسطينية

إشادة بجهود الملك في خدمة القضية الفلسطينية

2024-01-17 / 18:20
Photo of القضية الفلسطينية.. منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك

القضية الفلسطينية.. منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك

2024-01-17 / 16:28
Photo of ميارة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا

ميارة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا

2024-01-17 / 12:52
Photo of الملك: الديمقراطية ليست وصفة جاهزة أو نموذجا قابلا للاستيراد

الملك: الديمقراطية ليست وصفة جاهزة أو نموذجا قابلا للاستيراد

2024-01-17 / 11:09
Photo of “التقدم والاشتراكية” يثمن العودة إلى الأقسام الدراسية

“التقدم والاشتراكية” يثمن العودة إلى الأقسام الدراسية

2024-01-17 / 09:18
Photo of مجلس المستشارين يصادق على سبع اتفاقيات دولية

مجلس المستشارين يصادق على سبع اتفاقيات دولية

2024-01-16 / 22:43
Photo of بايتاس: وزارة الخارجية بلورت خطة عمل مندمجة تروم عصرنة العمل القنصلي

بايتاس: وزارة الخارجية بلورت خطة عمل مندمجة تروم عصرنة…

2024-01-16 / 20:12
Photo of الملك يترأس جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء

الملك يترأس جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء

2024-01-16 / 18:43
Photo of وزير سينغالي يشيد بنوعية العلاقات التاريخية بين بلاده والمغرب

وزير سينغالي يشيد بنوعية العلاقات التاريخية بين بلاده والمغرب

2024-01-16 / 09:39
Photo of إسبانيا ترحب بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

إسبانيا ترحب بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع…

2024-01-15 / 20:51

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق