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بسبب “ساعة”.. توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ألماني

2024-01-17 / 21:42
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هبة بريس _ متابعة

أوقفت السلطات في مطار ميونخ بألمانيا الممثل الأميركي الشهير، أرنولد شوارزنيغر (76 عاما)، لبعض الوقت لأنه لم يبلغ عن ساعة فاخرة كانت بحوزته.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن السلطات الألمانية أوقفت حاكم ولاية كاليفورنيا سابقا في منطقة الجمارك بالمطار، بعد ظهر الأربعاء، إثر وصوله ألمانيا قادما من الولايات المتحدة، وفقا للمتحدث باسم الجمارك، توماس مايستر.

وذكرت صحيفة “بيلد الألمانية” أن شوارزنيغر تمكن من مواصلة رحلته بعد دفع ضرائب بآلاف اليورو، مشيرة إلى أنه كان من المقرر بيع هذه الساعة الفاخرة في مزاد علني بحفل عشاء لجمع التبرعات لمبادرة شوارزنيغر للمناخ، في منتجع كيتزبوهيل النمساوي للتزلج، الخميس.

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