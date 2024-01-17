فرنسا لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

2024-01-17 / 21:05
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، الأربعاء، أن بلاده لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية ستيفان سيجورن أمام البرلمان “اتهام الدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية يتجاوز عتبة أخلاقية. لا يمكن استغلال مفهوم الإبادة الجماعية لغايات سياسية”.

رفعت جنوب إفريقيا دعوى عاجلة أمام محكمة العدل الدولية ورأت الأسبوع الماضي أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 بعد المحرقة.

وتطالب المحكمة بأن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية “فورا” في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

واعتبرت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها.

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