النصيري أول لاعب في الكان يحتفل بهدفه داخل دكة الاحتياط

2024-01-17 / 21:18
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة لم تشهدها بطولات كأس أفريقيا ، احتفل لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري ، بهدفه وهو يتواجد بدكة الاحتياط .

وكان النصيري اكثر فرحا مع زملائه في دكة الاحتياط بهدفه الاول ضمن أولى مباراته في الكان.

ومشاركة الأسود في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا مناسبة للمهاجم يوسف النصير لحطيم رقم قياسي جديد في الكرة المغربية.

وتعد مشاركة المهاجم المذكور مع الأسود في كان الكوت ديفوار هي الرابعة، في إنجاز سيدخله ضمن سجل اللاعبين المغاربة الأكثر مشاركة في البطولة، إلى جانب الدولي السابق نور الدين النيبت، صاحب الرقم القياسي، إذ شارك في ست دورات.

ويسعى المهاجم النصيري إلى معادلة رقم الأسطورة أحمد فراس، الهداف التاريخي للمنتخب الوطني المغربي في تاريخ مشاركة الأسود في نهائيات كأس إفريقيا ب 6 أهداف.

وينفرد المهاجم النصيري بكونه اللاعب المغربي الوحيد الذي سجل في ثلاث نسخ مختلفة من الكأس أمم إفريقيا، وهي :في شباك المنتخب الطوغولي في دورة 2017، وعلى منتخب ساحل العاج والبنين في دورة 2019، وفي دورة2021 على المنتخب مالاوي.

وقال مدرب المنتخب المغربي الركراكي بعد نهاية المباراة ضد تنزانيا، ان التفكير الآن بدأ في المباراة القادمة ، خصوصا مع الأحوال الجوية من الرطوبة والحرارة، خصوصا أنها ستجرى في توقيت ما بعد الزوال ، مشيرا ان المنتخب المغربي يتوفر الآن على خزان من اللاعبين ، والذي اقحم اليوم عدد من اللاعبين الاحتياطيين من ضمنهم الشيبي الذي كان موفقا في مباراته ضد تانزانيا.

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‫4 تعليقات

  2. ادخلو البهجة والفرح والسورور علا قلوبنا وقلوب كل من يجبونهم اعانهم الله في مبارياتهم القادمة انشاالله

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