الاتحاد التنزاني ينتقد التصريحات “الاستفزازية” للمدرب الجزائري عادل عمروش
هبة بريس _ رياضة
انتقد الاتحاد التنزاني لكرة القدم التصريحات “الاستفزازية” التي أدلى بها مدرب منتخب بلاده، الجزائري عادل عمروش، الذي وجه اتهامات لا أساس لها للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأكد رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم، والاس كاريا، في تصريح لوسيلة الإعلام المحلية : “لا نؤيد تصريحات مدربنا عادل عمروش”.
كما أعرب عن رفضه القاطع لتصريحات المدرب الجزائري، مؤكدا أن اتحاد بلاده يحترم المغرب لجهوده الدؤوبة من أجل تطوير كرة القدم.
وخلص إلى القول “سنعرف كيف نتصرف إزاء التصريح الطائش والمستفز للمدرب عمروش”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
يجب طرد هاذا المدرب
يجب طرده من تنزتنيا لانه يسيئ الى تنزانيا قبل ان يسيئ الى المغرب
الجواب على هذا (الغير عادل عمروش) كان في حلبة النزال فهنيئا لمنتخبنا الوطني و تعسا للحاسدين الكذابين.
من شب علا شيء شاب عليه
الحمدوالله المغرب واحد والله واحد او مكينش الي يشبه المغرب لا افكورتو ولا فارض ولا فاصوابو الله ايبعد اعليه عين الحساد
أفضل طريقة لرد عليه و على أمثاله هو يوم المباراة….3/0 كافية تخليه يمشي ينعس و هو على خاطرو مرتاح و إن شاء الله غدا نسمعو الإقالة
كالو ناس ازمان الغيرة اتهدر اوكالو ناس ازمان عاند لاتحسدش
المغرب جد وجد فوجد نفسه يرفرف به العالم ويهتف به وكسب حب العالم باخلاصه ونيته الصادقة ومحبته للعالم بدون تزييف اوحقد
يتكلم بإسم الكابرانات وليس باسم الإتحاد التنزاني المحترم والذي عبر رئيس اتحاده بإحترام ومسؤولية عكس بيدق الكراغلة والحمد لله اعطيناه طرحة 3 واحد له والتاني لشرنقيحة والثالث لسيء الدكر ط…أما منتخب تنزانيا فيستحق كل الإحترام والتقدير.
يجب طرد هذا الي يسمى شمهروش
لانه يسيء لتنزانيا اولا ثم بعد ذالك المغرب.الحسد و البغض هما ما يدفعانه الى التكلم عل اسياده .فعلى تنزانيا ان تطرده .