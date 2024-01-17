الجزائري عمروش مدرب تنزانيا يخرج بتصريحات خطيرة تجاه المغرب و”الكاف”

الاتحاد التنزاني ينتقد التصريحات “الاستفزازية” للمدرب الجزائري عادل عمروش

2024-01-17 / 20:41
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هبة بريس _ رياضة

انتقد الاتحاد التنزاني لكرة القدم التصريحات “الاستفزازية” التي أدلى بها مدرب منتخب بلاده، الجزائري عادل عمروش، الذي وجه اتهامات لا أساس لها للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأكد رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم، والاس كاريا، في تصريح لوسيلة الإعلام المحلية : “لا نؤيد تصريحات مدربنا عادل عمروش”.

كما أعرب عن رفضه القاطع لتصريحات المدرب الجزائري، مؤكدا أن اتحاد بلاده يحترم المغرب لجهوده الدؤوبة من أجل تطوير كرة القدم.

وخلص إلى القول “سنعرف كيف نتصرف إزاء التصريح الطائش والمستفز للمدرب عمروش”.

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‫4 تعليقات

  4. الحمدوالله المغرب واحد والله واحد او مكينش الي يشبه المغرب لا افكورتو ولا فارض ولا فاصوابو الله ايبعد اعليه عين الحساد

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