قبائل غاضبة تستهدف مقرات قيادة البوليساريو داخل مخيمات تندوف

2024-01-17 / 20:31
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هبة بريس _ ا بويعقوبي

هبة بريس – الرباط

تعيش مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين ،توترا وانفلات أمني غير مسبوق دفع بقبائل غاضبة الى استهداف مقرات قيادة جبهة البوليساريو بشكل مباشر .

منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف بـ”فورساتين”، أشار إلى أن مجموعة صحراوية أقدمت على الهجوم على مقر ما يسمى “وزارة النقل والطاقة” التابعة لعصابة البوليساريو أول أمس الإثنين .

المنتدى كشف عن كسر واقتحام منزل ما يسمى “الوزير الحالي للنقل”، قبل أن تنتقل المجموعة الغاضبة صوب منزلين لمسؤولين سابقين كانا “وزيرين” للقطاع، ويقيمان في منازل (سكن وظيفي) بالقرب من مايسمى “وزارة النقل” ويستفيدان من العديد من الامتيازات على غرار كل القيادات التي إستفادت من الريع على حساب معاناة المحتجزين .

ووفق المنتدى ووفق فقد عمدت عصابة البوليساريو الى التكتم على الفضيحة، إلا أن “الساكنة التي تعلم بتحركات مجموعة الانتصار للصحراويين ضد القيادة تداولت الاخبار وأصبحت تتهكم وتسخر من هشاشة المنظومة الأمنية للبوليساريو”، لافتا إلى أن مخيمات تندوف أصبحت “غابة يستأسد فيها ضباع القيادة، فكان لزاما أن تنتظم الساكنة في مجموعات لتبدأ في أخذ حقوقها بأيديها رويدا رويدا”.

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