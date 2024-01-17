متهم بق_تل 191 طفلا.. بدء محاكمة زعيم طائفة “يوم القيامة”

2024-01-17 / 19:25
0
هبة بريس _ وكالات

مثل زعيم طائفة “يوم القيامة” بول ماكنزي، و30 من أتباعه، أمام محكمة كينية في بلدة ماليندي الساحلية، الأربعاء، لمواجهة اتهامات بقتل 191 طفلا.

ولم يقدم ماكنزي والمشتبه بهم الآخرون أي دفوع لأن قاضي المحكمة العليا موغوري ثاندي وافق على طلب المدعين بإخضاعهم لتقييمات عقلية والعودة إلى المحكمة في 6 فبراير.

ولم يتم التعرف على رفات 180 طفلا من أصل 191 طفلا، بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة.

وتم اتهام ماكنزي وبعض أتباعه في مقتل 429 من أعضاء (كنيسة الأخبار السارة العالمية)، ويعتقد أن الكثير منهم جوعوا أنفسهم معتقدين أنهم بذلك سيقابلون يسوع المسيح قبل نهاية العالم.

وتم اكتشاف الجثث في عشرات المقابر الضحلة في مزرعة مساحتها 800 فدان (320 هكتارا) في منطقة٢ نائية تعرف باسم غابة شاكاهولا في مقاطعة كيليفي الساحلية.

وجاء العثور على القبور بعد أن أنقذت الشرطة 15 من أعضاء الكنيسة الهزيلين الذين أخبروا المحققين أن ماكنزي أمرهم بالصيام حتى الموت قبل نهاية العالم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

فرنسا لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

2024-01-17 / 21:05
Photo of علبة مقابل ألف علبة”.. حماس تحدد شروطا لإدخال الأدوية للرهائن

علبة مقابل ألف علبة”.. حماس تحدد شروطا لإدخال الأدوية…

2024-01-17 / 18:51
Photo of الجزائر تعرض ممتلكات رجال “نظام بوتفليقة” للبيع

الجزائر تعرض ممتلكات رجال “نظام بوتفليقة” للبيع

2024-01-17 / 17:13
Photo of في نيوزيلندا.. استقالة برلمانية ضبطت تسرق حقيبة يد من متجر

في نيوزيلندا.. استقالة برلمانية ضبطت تسرق حقيبة يد من…

2024-01-17 / 14:57
Photo of باكستان تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

باكستان تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

2024-01-17 / 13:20
Photo of 2000 مهاجر جزائري فُقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية

2000 مهاجر جزائري فُقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل…

2024-01-16 / 19:17
Photo of الاتحاد الأوروبي يدرج السنوار على قائمة “الإرهاب”

الاتحاد الأوروبي يدرج السنوار على قائمة “الإرهاب”

2024-01-16 / 17:02
Photo of مصر تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من غزة الى البلاد

مصر تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من غزة…

2024-01-16 / 16:13
Photo of فيديو صادم.. مرشد سياحي يتحرش بسائح كوري داخل مسجد بمصر

فيديو صادم.. مرشد سياحي يتحرش بسائح كوري داخل مسجد…

2024-01-16 / 09:15
Photo of أشاد بهجوم حماس”.. بريطانيا تباشر إجراءات حظر “حزب التحرير”

أشاد بهجوم حماس”.. بريطانيا تباشر إجراءات حظر “حزب التحرير”

2024-01-15 / 22:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق