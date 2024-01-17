الملك يأمر بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين

2024-01-17 / 19:02
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هبة بريس _ الرباط

اعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين، وذلك في إطار منح الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

سيستفيد من هذه المنح، التي يناهز عددها المئة، الطلبة الفلسطينيون المنحدرون من قطاع غزة المسجلون في الجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المملكة.

تندرج هذه المبادرة الملكية السامية في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها صاحب الجلالة، حفظه الله، للقضية الفلسطينية العادلة والراسخة، والتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة.

جلالة الملك، أعزه الله، أعز بأن توضع هذه المنح حالا رهن إشارة الطلبة الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

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‫4 تعليقات

  1. حفظ الله عاهلنا المفدى و ايده بنصره و اسدل عليه اردية الصحة و العافية و اقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن و شد ازره بصاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد و بكافة افراد الأسرة الملكية الشريفة

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  4. نتمنى من الملك ان يأمر الدولة بإنشاء حساب بنكي مغربي موجه للهيئات الفلسطينية الرسمية الموثوقة لمساعدة الشعب الفلسطيني مثل ما قام به في فترة زلزال الحوز و شكرا

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