مباراة المغرب تنزانيا .. نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي

2024-01-17 / 18:58
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هبة بريس _ _ رياضة

انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب تنزانيا، بتقدم أسود الأطلس بهدف دون رد، مساء اليوم السبت 17 يناير على ملعب “لوران بوكو” في مدينة سان بيدرو، برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023.

ووقع عميد المنتخب المغربي غانم سايس هدف التقدم لأسود الأطلس في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول

وسيبحث أسود الأطلس، بقيادة الناخب الوطني وليد الركراكي، لتعزيز نتيجة الفوز في الشوط الثاني

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