القضية الفلسطينية.. منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك

2024-01-17 / 16:28
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هبة بريس

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، بجهود جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في خدمة القضية الفلسطينية.

وأكد الامين العام للمنظمة خلال استقباله، اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة بجدة، السيد محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع المالي للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأفاد بيان للمنظمة أن الجانبين بحثا سبل تطوير التعاون من أجل دعم الجهود التي تقوم بها الوكالة لدعم مدينة القدس وتعزيز صمود أهل مدينة القدس المرابطين.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء، ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي تدعو الدول الأعضاء لدعم موازنتها وبرامجها، مشددا على حرص الأمانة العامة على التعاون من أجل تسهيل مهامها.

من جهته، قدم السيد محمد سالم الشرقاوي، التقرير السنوي لنشاطات الوكالة لعام 2023 ومشاريعها لدعم صمود أهل القدس الشريف في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وشؤون المرأة والشباب والطفولة وبرامج خاصة بالفئات الضعيفة.

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