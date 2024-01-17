شرين عبد الوهاب تعتذر للعراقيين لهذا السبب
أعربت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن أسفها بعد سوء الفهم الذي حصل عقب مزاحها في حفل رأس السنة بدبي مع الشعب العراقي.
وأصدر مكتبها الإعلامي بيانا أكد فيه أن شيرين لم تقصد توجيه أي إساءة للعراقيين، موضحا “لم تكن تقصد بما قالت أي إساءة لشعب العراق،بل كان قصدها ترديد عبارة يرددها الشعب المصري حول من يعودون إلى مصر بعد طول غياب محملين بالخير كله من أرض العراق”.
كما أضاف أن شيرين تؤكد “محبتها الكبيرة لأهل العراق، وأن كل ما روج من تأويلات وتفسيرات في هذا الشأن م مغلوط، فهو غبر صحيح”.
كذلك أكد البيان أن “شيرين تأمل لقاء جمهورها بالعراق في فرصة قريبة، لتجدد محبتها وتقديرها لشعبه العربي الأصيل، الذي يتمتع جمهوره بمكانة خاصة في قلبها”.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو من حفلها في دبي وهي ترد “حاسة إني جاية من العراق” على ترحيب الحضور بعبارة “حمد الله على السلامة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
“أغنيه حسام الرسام ” أبو الغيره ” بمناسبه فوز المنتخب العراقي ببطوله امم اسيا 2007 كلمات الأغنيــــــــــــــة روعة.. عراقي هلا يا صاحب النخـوة
عراقي غيور وغيرتك حلــوة
من تغير تنزل على الخصم بلوة
حبييبي جيب الفوز لك فـدوة
وبيك املنا تعوضلنا صبر اهلنا
اليــوم يــومك يـا بطل
اليــوم تلعــب جـولة
اليـوم نقلب الدنيا اليــوم
اليــوم نسويها ظلما عليهم
عراقي وبيك ريحتنا بدمك شلــت غيرتنا
بيدك علي رايتـــنا حبيبي
هاي الساحة قدامك وانت الفوز عنوانك
امسح دمعة اخوانـك حبيبي
عراقي وبيك ريحتنا بدمك شلــت غيرتنا
بيدك علي رايتـــنا حبيبي
هاي الساحة ميدانك وانت الفوز عنوانك
امسح دمعة اخوانـك حبيبي
وبيك املنا تعوضلنا صبر اهلنا
عراقي هلا يا منبــع النخوة
عراقي شريف وغيرتك حلـوة
اليــوم يــومك يـا بطل
اليــوم تلعــب جــولة
اليـوم نقلب الدنيا اليــوم
اليــوم نسويها ظلما عليهم
كل دعوة عراقية تريد الفوز الـك هيـه
العب واكلـب الدنيا حبـيبي
فوت اليوم واعلقها ساحة خصمك احرقها
راية بالهــدف دقها حبـيبي
كل دعوة عراقية تريد الفوز الـك هيـه
العب واكلـب الدنيا حبـيبي
فوت اليوم واعلقها ساحة خصمك احرقها
راية بالهــدف دقها حبـيبي
بيك املنا تعوضلنا صبر اهلنا
عراقي هلا يا صاحـب النخــوة
عراقي شريـف وغيرتك بلوة حلوة
من تغير تنـزل عـلى الخصم بلوة
حبييبي جيب الفوز لــك فـدوة
بيك املنا تعوضلنا صبر اهلـنا
عراقي هلا يا صاحـب النخــوة
عراقي غيــور وغيـرتك حلوة
اليــوم يــومك يـا بطل
اليــوم تلعــب جــولة
بالدارجة المغربية.. شاروخان يغني رفقة الجريني والبدوي أشعل النجم العالمي، شاروخان حماس الجمهور المغربي، بعد ظهوره في حفل خاص بالترويج لفيلمه الجديد “باتهآن”، وهو بغني بالدارجة المغربية رفقة النجمين المغربيين، عبد الفتاح الجريني وزوجته، جميلة البدوي. وقدم الثنائي حفلا استعراضيا ضخما، شارك فيه عدد من الراقصين الهنود، بأحد مراكز التسوق بمدينة دبي. ويعتبر هذا الحدث بمثابة دعاية وترويج لأحدث أفلام شاروخان، والمقرر عرضه فى دور العرض 25 يناير وتشاركه البطولة، ديبيكا بادوكون وجون إبراهام. الأغنية تعتبر هي الثالثة بين الجريني وشاروخان بعد نجاحهم سويًا في جابرا فان و”ظالمة” التي شاركت فيها جميلة البدوي، وهي من كلمات جلال الحمداوي باللغة العربية، و كومآر بالهندي وهندسة صوت محمد عصمت، وبنهاية الشو الغنائي تم عرض البرومو الإعلاني لفيلم شاروخان الجديد علي برج خليفة .. إلى سينما شعب أيام زمان “الشحات1996” أجمل أفلام شاروخان الحب و الرومانسية و الشر: يُرغم مطرب ضعيف شديد الحساسية على الإختيار بين الفتاة التي يحبها و أخرى أصابها هوس غير طبيعيّ به .. خلال الفيلم هناك مشهد يظهر فيه ديكور قناع الذهب الأشهر للفرعون توت غنخ آمون الذي نجا من السرقة و الغربة شركة “بانا سونيك” تقدم عرض “روب سيغ راتهورد” مع أغنية هندية: لا خلال النهار و لا خلال الليل .. و لا بالصمت و لا بالكلام .. لا أثناء النوم و لا حتى في أحلامي .. لا فيما بين الغرباء .. و لا في نفسي .. لا في الأزهار، و لا في النجوم فوقي .. لا في تغيرات المواسم و الربيع .. لا في الصحراء و لا حيث ينتمي الناس .. لا في الوجود و لا في أذى الحياة .. من دونك، هذا القلب و لا بأي مكان يمكنه التأقلم .. لا يمكن أن يتأقلم بأي طريقة، هذا القلب .. لكن ديكور قناع الذهب الأشهر للفرعون توت غنخ آمون الذي نجا من السرقة و الغربة يعود في حفل في ألمانيا مع أسطورة “دي جي بوبو” موسيقى رائعة وحفلة موسيقية وموسيقى محبة للقلب مع كل الأغاني الناجحة في التسعينيات بما في ذلك هذه الأغنية، سأعتبرها وداعًا،حققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا!
يا له من فنان دي جي بوبو الحب في كل مكان وصلت سانتياغو، تشيلي، موفيستار أرينا، “تاريخي” بسبب الديكور السينمائي… كل شيء عن “صناعة الإيهام” يتضمن فلسفة بصرية تخدم الحكاية وتجعلها أقرب إلى الواقع المعاش ولو لم ينتبه إليها المتلقي، يعتبر الديكور الفني بمثابة عنصر جمالي مشترك بين السينما والتلفزيون والمسرح، ذلك أن أهميته تبدو بارزة داخل مجال الفنون التعبيرية لدرجة يكون فيها مؤثراً في مستوى جماليات الصورة، لكن داخل الأدبيات النقدية لا نعثر على فصول كاملة للديكور باعتباره مكوناً بصرياً مهماً في الصناعة السينمائية.