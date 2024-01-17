إنقاذا للموسم الدراسي.. وزارة بنموسى تطلق خطة لتخفيف البرامج الدراسية

2024-01-17 / 13:34
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ظل السياق الحالي، الذي عرف توقفات عن التدريس على المستوى الوطني منذ 05 أكتوبر 2023 والذي خلق وضعا مقلقا، وأملا في انقاذ الموسم الدراسي ولتبذيذ المخاوف لدى الأسر المغربية بعد الاشاعات التي روجها البعض عن كون الموسم الدراسي الحالي سينتهي بسنة بيضاء، سارعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تبني سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتأمين الزمن المدرسي لاستدراك الحصص الدراسية الضائعة والتخفيف من حدة هدر ساعات التمدرس وتحصين التعلمات بالمؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك التعليمية ولاسيما المستويات الإشهادية. ومما يزيد من حدة الوقع السلبي للتوقفات عن التدريس كونها أتت في بداية السنة الدراسية، أي في مرحلة بناء وإرساء التعلمات.

الأمر الذي تطلب تحديد خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات المذكرة رقم 001-24 بتاريخ 03 يناير 2024 في شأن تكييف تنظيم السنة الدراسية (2023-2024)، بما يضمن إحقاق مبدأي الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وتوفير تعلمات ذات جودة للجميع بتأمين الاستكمال وتجويد الدعم لتمكينهم من اكتساب المعارف وبناء الكفايات المبرمجة حسب المستويات الدراسية بمختلف أسلاكها، وتأهيلهم لتحضير واجتياز مختلف الاستحقاقات التقويمية المحلية والجهوية والوطنية والدولية في ظروف تضمن مقومات النجاح والتميز.

وقد أدت أشغال الفرق التربوية التخصصية المكلفة على الصعيد المركزي بتقديم اقتراحات تكييف المنهاج الدراسي والمكونة من مفتشي جميع المواد الدراسية للمستويات الإشهادية إلى بلورة وثيقة مرجعية يجب اعتمادها في تكييف البرامج الدراسية.

وللتنزيل الأمثل لهذه الخطة تقوم لجن يقظة جهوية وإقليمية مكونة من المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين للمواد والوحدات الدراسية ومفتشي المناطق التربوية بالمواكبة والتتبع التربوي على المستويات الجهوي والإقليمي والمحلي.

وعلى الصعيد المحلى، فإن كل مؤسسة تعليمية مدعوة إلى إعداد خطة محلية مفصلة تمكن من التوظيف الأمثل للزمن البيداغوجي المتاح والاستثمار الأنجع لجهود الموارد البشرية المنخرطة في إنجاح هذه الخطة، بعد المصادقة عليها من طرف مجلس التدبير والمديرية الإقليمية.

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‫7 تعليقات

  1. على الأستاذ أن يتعامل بذكاء ليتدارك الدروس الضائعة كما على وزارة التربية الوطنية احداث ولو قناة مدرسية واحدة تقدم الدعم لجميع المستويات الدراسية وستساعد المدرسين أيضا بتقديم الدروس النموذجية.

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  7. بالنسبة للتعليم الابتدائي بما فيه القسم السادس الاشهادي فبالتاكيد ليس هناك مشكل الحل واضح عند هيئات التدريس و الادارة و التفتيش. و اهل الدار يعرفون جيدا انه بإزالة الأسبوع الخامس من كل وحدة، سنتمكن من تقديم الوحدات الاربعة المتبقية كل وحدة في أربعة اسابيع و ترك مجال مرن للاستاذ في أسبوعي عيدي الفطر و الأضحى فسينتهي المقرر يوم 8يونيو و يتبقى 4 أسابيع للدعم الدوري و العام و نهيئ تلاميذ القسم 6 في احسن الظروف للامتحان الاشهادي الذي سيكون بداية من فاتح يوليوز 2024.

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