طائرة يابانية تعود أدراجها بعد أن عض رجل مضيفة طيران

هبة بريس - وكالات

اضطرت طائرة تابعة لشركة ANA اليابانية التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة إلى العودة إلى طوكيو بعد أن عض أحد الركاب مضيفة الطائرة في منتصف الرحلة.

وذكرت شركة الطيران اليابانية أن الراكب وهو رجل يبلغ من العمر 55 عاما ويعتقد أنه أمريكي، غرس أسنانه في ذراع أحد أفراد الطاقم بينما كان “في حالة سكر شديد”، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة.

ودفع الحادث طياري الطائرة التي كان على متنها 159 راكبا إلى العودة فوق المحيط الهادئ إلى مطار هانيدا، حيث تم تسليم الرجل إلى الشرطة.

ونقلت محطة TBS اليابانية عن الراكب قوله للمحققين إنه “لا يتذكر على الإطلاق” ما قام به.

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