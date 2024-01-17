طائرة يابانية تعود أدراجها بعد أن عض رجل مضيفة طيران
هبة بريس - وكالات
اضطرت طائرة تابعة لشركة ANA اليابانية التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة إلى العودة إلى طوكيو بعد أن عض أحد الركاب مضيفة الطائرة في منتصف الرحلة.
وذكرت شركة الطيران اليابانية أن الراكب وهو رجل يبلغ من العمر 55 عاما ويعتقد أنه أمريكي، غرس أسنانه في ذراع أحد أفراد الطاقم بينما كان “في حالة سكر شديد”، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة.
ودفع الحادث طياري الطائرة التي كان على متنها 159 راكبا إلى العودة فوق المحيط الهادئ إلى مطار هانيدا، حيث تم تسليم الرجل إلى الشرطة.
ونقلت محطة TBS اليابانية عن الراكب قوله للمحققين إنه “لا يتذكر على الإطلاق” ما قام به.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
طائرة يابانية تعود أدراجها بعد أن عض رجل مضيفة طيران
عض أحد الركاب مضيفة الطائرة في منتصف الرحلة هذا مخالف للقانون
السبب كان في حالة سكر شديد
لاحول ولاقوة الا باالله نسال الله العفو والعافية وينجنا من متل هده المواقف لانه فعلا لاتدري بالناس المحيطين بك ما نواياهم وهل يعانون من اي مرض عقلي او نفسي
كيف لم يلاحظ عليه حالة السكر قبل سعوده الطائرة
هناك تاكيد انه كان في حالة سكر شديد وسمح له بالسعود لي الطائرة هدا يشكل خطر علا المسافرين وطاقمها
لاحول ولاقوة الا باالله مااصعب متل هدا الهجوم من بشر لي بشر آخر ليس بالسهل علا هده المضيفة ان يهاجمها بي هده العدوانية يجب معاقبته