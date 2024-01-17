المقاولات الناشئة في الرقمنة تستفيد من الدعم عبر تفويت الصفقات العمومية لها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن الشركات الناشئة في القطاع الرقمي تحظى باهتمام كبير من خلال تقوية برامج و طرق دعمها.

و أوضحت مزور بأن وزارتها تعمل على تحسين مواكبة الشركات الناشئة، وجلب حاضنات دولية إلى المغرب لتعزيز حضور الشركات العاملة في المجال الرقمي على شاكلة “تكنوبارك”، الذي هو عبارة عن مجمع للأعمال المرتبطة بتقنية المعلوميات بالمغرب.

وشددت الوزيرة مزور على ضرورة وضع تعريف للشركات الرقمية الناشئة، كي تستفيد من الصفقات العمومية، حيث أن التعريف سيتيح لها الاستفادة من عديد الامتيازات و التحفيزات.

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