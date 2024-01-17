ديو غنائي يجمع سعد لمجرد و يسرا محنوش

2024-01-17 / 11:31
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن النجم المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن ديو غنائي جديد يجمعه بالفنانة التونسية يسرا محنوش.

ونشر “لمعلم” عبر ذات المنصة، مقطع فيديو ترويجي لعمله الجديد المصور على طريقة الفيديو كليب، أرفقه بتعليق جاء فيه” استمتعوا بالمفاجأة التي تجمعني بصديقتي يسرا محنوش”.

وجدير بالذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع الثنائي منذ سنوات، كما أنهما كانا يتنافسان على لقب النسخة الرابعة من برنامج سوبر ستار عام 2007.

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