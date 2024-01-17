أسعار الطماطم تتراجع بالأسواق من 15 إلى 3 دراهم للكيلوغرام
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد أسابيع من الارتفاع الذي قوبل بسخط عدد كبير من الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود، عادت أسعار الطماطم لتشهد تراجعا و انخفاضا ملحوظا بمختلف أسواق و محلات بيع الخضر في المغرب.
و في هذا الصدد، أكدت الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب إن أسعار الطماطم تراجعت خلال هذا الأسبوع، لتعود لنسلها الطبيعية بين 3 و 4 دراهم للكيلوغرام الواحد لعدما وصلت قبل أيام لسعر 15 درهم.
هذا و كتن مهنيون قد عزوا ارتفاع الأسعار لسبب فيروس Tobamovirus ToBRFV، الذي تسبب في خسائر واضحة في العديد من ضيعات إنتاج الطماطم المستديرة، حيث أن التقديرات الأولية تفيد أن الخسائر بلغت لحد الآن حوالي 50 في المائة من إنتاج هذه الاستغلاليات الفلاحية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
أسعار الطماطم تتراجع بالأسواق من 15 إلى 3 دراهم
الحمد لله نتمنى أن يعم الرخاء ونزول الشدة علينا ..
بعد أسابيع من الارتفاع
الطماطم والخضروات عرفت انخفاض ملحوظ ..
بسبب وقف تصدير الطماطم الى افريقيا عرفت الأسواق المغربية إنخفاض ثمن الطماطم…
فيروس الدودة البيضاء هي سبب انخفاض أسعار الطماطم..
لا فيروس ولا يحزنون تراجع الأسعار ولله الحمد سببها جشعالمصدرين وتراجع التصدير إلى أفريقيا وفرض موريتانيا ضرائب جمركية على المنتجات الفلانية المغربية
الطماطم لازالت في سعر مهول يجب من تخفيض هده الاسعا ر في اسواق الخضر
يجب الافعال لا الاقوال لازالت الطماطم واخواتها من الخضروات في ارتفاع
ليس الفيروس وإنما موريتانيا رفعت الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية.
الحمد لله
الغلاء علا الجميع فهمناها ولاكن يجب بعض الدعم من المسؤولين لي اجميع الفلاحين واما الطماطم ادا نزلت اليوم سيرتفع تمنها غدا
هدا ما نتمناها في الطماطم وفي باقي الخضروات نحن بلد ووطن الفواكه والخضروات هل يعقل لما وصلنا له من اسعار في هده المواد