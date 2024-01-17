بطولة أستراليا المفتوحة.. أندرييفا “الصغيرة” تقصي أنس جابر

هبة بريس - وكالات

حققت ميرا أندريفا أول فوز بين العشرة الأوائل في مسيرتها، حيث تغلبت على المصنفة السادسة أنس جابر 6-0 و6-2 لتصل إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة.

ونجحت الروسية أندريفا البالغة 16 عاما في استغلال خمس من سبع نقاط لكسر الإرسال بينما سجلت 13 ضربة ناجحة لتحقق الفوز المذهل الذي كان بمثابة مفاجأة لها.

وقالت أندريفا: “كنت متوترة للغاية قبل المباراة، لقد ألهمتني أنس حقا، من خلال طريقة لعبها. قبل أن أبدأ اللعب في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، كنت أشاهد مبارياتها دائما، والآن أتيحت لي الفرصة للعب ضدها”.

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