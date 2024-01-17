5 ق.تلى وجرحى في حادث سير خطير ضواحي تيفلت

2024-01-17 / 10:05
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هبة بريس - تيفلت

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير خطير بجماعة ايت مالك ضواحي اقليم تيفلت.

وحسب مصدر محلي، فقد وقعت الحادث جراء اصطدام قوي، مساء أمس الثلاثاء، بين سيارة أجرة وشاحنة من الحجم الصغير، في الطريق الرابطة بين اقليم تيفلت وسيدي علال البحراوي.

وفور علمها بالحادث، انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية، الى عين المكان حيث تم نقل جثت القتلى الى مستودع الأموات كما نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

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