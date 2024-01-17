طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

2024-01-17 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية.

ومن المرتقب أن يكون الطقس غائما مع نزول أمطار واحتمال بروز رعد بكل من منطقة طنجة والريف، عدا ذلك ستكون السماء غائمة جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة بالسواحل الشمالية للبلاد.

وستتشكل كثل ضبابية محلية بالسواحل الجنوبية، كما يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من الريف، ومنطقة طنجة ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، بالإضافة الى تناثر غبار محليا بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بكل من مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و13 درجة بالريف وبشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و21 درجة في باقي ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع بوسط وشرق البلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان شمال كاب غير، وهائج بباقي السواحل.

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