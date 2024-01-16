تأجيل النظر في ملف البرلماني السابق محمد العايدي عن إقليم مولاي يعقوب

2024-01-16 / 22:22
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هبة بريس _ فاس

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم المالية، اليوم الثلاثاء، الملف الذي يتابع فيه محمد العايدي البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، المتابع من طرف النيابة العامة بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ.

وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى جلسة 30 يناير الجاري من أجل استدعاء الشهود المصرحين في الملف .

والتمس دفاع العايدي تمتيعه بالسراح المؤقت لاعتبارات أجملها في حالته الصحية المتدهورة جراء إجرائه لــ 3 عمليات إضافة لمعاناته من أمراض مزمنة، وكذا غياب مبررات المتابعة في حالة اعتقال والتي في مقدمتها التلبس وخطورة الأفعال.

من جهته التمس ممثل النيابة العامة الإبقاء على العايدي في حالة اعتقال ورفض ملتمس السراح المؤقت، مشددا على أن رئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا ارتكب أفعالا خطيرة تمس بالصالح العام أبرزها الارتشاء وتبديد أموال عمومية . السيد الوكيل العام باستئنافية فاس منذ تعيينه بالعاصمة العلمية فاس وهو يتصدى لجميع المفسدين السياسيين خبرة عالية في الميدان وخدمات متواصلة رفقة قضاة قسم جرائم المالية والنيابة العامة.

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