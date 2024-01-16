المغرب وموريتانيا يوطدان تعاونهما في مجال التعليم العالي

هبة بريس _ سياسة

وقعت جامعة محمد الخامس بالرباط، مؤخرا، اتفاقية شراكة مع جامعة نواكشوط، واتفقتا على خطة عمل مشتركة لسنة 2024.

وذكرت جامعة محمد الخامس بالرباط، في بلاغ لها، أن هذه الشراكة المبرمة عقب زيارة قام بها رئيس الجامعة بالنيابة، فريد الباشا، إلى نواكشوط ما بين 9 و11 يناير الجاري، تتمحور حول تنظيم أول منتدى جامعي مغربي – موريتاني وجامعة خريفية موجهة، على الخصوص، للباحثين الشباب من المغرب وموريتانيا، في شتى مجالات التخصص.

وتميزت هذه الزيارة، التي تهدف إلى توطيد التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين، بالتوقيع أيضا على اتفاقيتين للتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط والمدرسة العليا للتعليم بنواكشوط.

وإلى جانب اللقاءات التي عقدها مع مسؤولين موريتانيين، شارك السيد الباشا في الملتقى الرابع للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، الذي نظم تحت شعار “التعليم العتيق ودوره في مكافحة التطرف”.

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