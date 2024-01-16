البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 65 ” حراك “

2024-01-16 / 20:28
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هبة بريس _ الرباط

اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية، اليوم الثلاثاء، على بعد حوالي 285 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، قاربا في حالة متدهورة وعلى متنه 65 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم قاصران.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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تعليق واحد

  1. هذه شوهة الحكومة وشوهة الجوع في المغرب وشوهة من يحكم المغرب وشوهة دكتاتورية المغرب وشوهة سمعة المغرب المخزية

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