تفاصيل اعتقال أمن البيضاء لأب قتل اثنين من أبنائه في طنجة

2024-01-16 / 19:47
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هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة الفداء درب السلطان بولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 15 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، تظهر عليه بعض علامات المرض النفسي، وذلك للاشتباه في تورطه في قتل اثنين من أبنائه والإيذاء العمدي.

وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه على خلفية تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض في حق أحد الأشخاص، قبل أن يكشف البحث تورط المعني بالأمر كذلك في ارتكاب جريمة قتل مزدوجة بمدينة طنجة استهدفت أطفاله القاصرين البالغين من العمر 5 و8 سنوات.

وقد مكنت عملية التنسيق بين مصالح الشرطة بكل من مدينة الدار البيضاء وطنجة من العثور على جثة الضحيتين داخل مسكن الأسرة، ومعاينة آثار العنف عليهما.

وقد تم إيداع مرتكب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة، والكشف عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء ارتكابها.

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