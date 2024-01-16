حوادث السير خلال أسبوع …أسباب وأرقام
لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2469 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1782 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يناير الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و224 مخالفة، وإنجاز 9144 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و 80 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9 ملايين و15 ألفا و175 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4458 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9144 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 420 مركبة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
رحم الله كل من توفي بحوادث السير نطلب السلامة للجميع مع أخذ الحيطة والحذر .
التهور وعدم التركيز في السياقة وعدم احترام قوانين السير .
القتلى حواث السير في المغرب يفوق العدد ولها عدة أسباب أهمها احترام علامات التشوير ..
من يتسبب في حوادث خطيرة في المغرب هم من الدرجة الأولى الباعة المتجولين يعرقلون الطريق أمام السائقين وكذالك اصحاب المقاهي الذين يضعون الكراسي في الأرصفة مما يضطروا الراجلين السير على الطريق…
حتى الطرقات المحفرة تسبب حوات السير في المغرب وارتفاع القتلى والجرحى لهذا يجب على وزارة النقل واللوجيستيك أن تقوم باصلاح الطرقات بالمغرب وخاصة المدن الصغرى حتى نقلص من حوادث السير .