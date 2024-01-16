موريتانيا “تجمرك” الخضراوات المغربية..بوادر أزمة أم فرج لفقراء المغرب؟

هبة بريس _ ع عياش

فرضت نواكشوط زيادة جمركية بلغت 171 % على الخضراوات المغربية القادمة إلى موريتانيا وهو الأمر الذي يندر بحدوث أزمة تجلت بوادرها الأولى برفض سائقي الشاحنات المغربية هذا القرار الذي وصف بالمفاجئ ..

وقال أكثر من مصدر أن الشاحنات المغربية المحملة بالخضروات بقيت متوقفة على النقطة الحدودية رافضة التسعيرة الجديدة فيما قرر البعض منهم العودة إلى المغرب لبيع خضرواتهم.

ومما لاشك فيه ؛ فهذه الوضعية ستعود سلبا على السوق الموريتاني بارتفاع في الأسعار بينما سيستغل البعض الآخر هذا الوضع للدخول إلى الأسواق الموريتانية .

وبمجرد اتخاد نواكشوط لهذا القرار أعلن سريعا ارتفاع أسعار الخضروات المستوردة بنسبة100 % فيما حذرت جهات رسمية من انهاك القوة الشرائيةللمواطن الموريتاني .

ويرى مهنيون أن الوضع يتطلب الموازنة بين تشجيع المنتوج المحلي، وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية بما يضمن عدم المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك، وبخاصة أصحاب الدخل المحدود من الفئات الهشة

وبينما تتباين ردود الفعل بموريتانيا حول هذا القرار استبشر المستهلك المغربي بعودة الخضروات للسوق الوطنية وهو ما أثر إيجابا على اسعار الخضروات التي انخفض ثمنها نسبيا .

وسجل مواطنون مغاربة بسرور انخفاض الأسعار على مستوى بعض أصناف الخضر فيما أوضح مسؤول في وزارة الزراعة الموريتانية «أن عودة العمل بهذه الرسوم ستقتصر فقط على فترة ذروة الحصاد محلياً، أي ما بين شهري يناير وفبراير من كل عام دعماً للإنتاج المحلي

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