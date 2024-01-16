عمور: “السياحة حققت مداخيل قياسية و غير مسبوقة تجاوزت 100 مليار درهم”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن السياحة هذا العام في المغرب كانت متميزة و حققت مداخيل قياسية و غير مسبوقة.

عمور و في مداخلة لها أمام ممثلي الأمة أكدت بأن عائدات السياحة هدا العام في المغرب تجاوزت 100 مليار درهم و هو رقم لم يسبق تحقيقه مما يؤكد نجاعة الاستراتيجية الجديدة التي نهجتها الوزارة من خلال الانفتاح على عدد من الدول و تنويع العروض السياحية.

و أشارت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أن 13,2 مليون سائح توافدوا على المغرب خلال الشهور الـ11 الأولى من سنة 2023، مسجلا بذلك رقما قياسيا يفوق الرقم المسجل سنة 2019 بأكملها والبالغ 12,9 مليون سائح.

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