بسبب الجفاف.. الأراضي المزروعة لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن نسبة الأراضي المزروعة هذا العام شهدت انخفاضا كبيرا بسبب موجة الجفاف.
و أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مداخلة له بمجلس النواب أن قلة التساقطات كانت لها تداعيات سلبية على الفلاحة والفلاحين، حيث أن المساحات الزراعية لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار، أي بانخفاض 44 في المائة.
و أضاف الوزير صديقي أن معدل التساقطات، في الموسم الفلاحي الحالي، بلغ لحد الآن 77 ملم أي بتراجع يقدر بنحو 44 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي شهدت أيضا قلة في التساقطات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
المغرب يواجه أزمة الماء غير مسبوقة بسبب توالي سنوات الجفاف..
تضرر الفلاحة وتراجع الإنتاج الزراعي في المغرب..
الماء ملك الجميع وخاص كلشي يحافظ عليه اما كاين شي الناس الله يهديهم كيضيعو الماء على أشياء تافهة ..
فعلا كاين استنزاف رهيب للفرشة المائية من طرف أباطرة الفلاحين باش يصدرو الخضر والفواكه.وزيد تدمير العطاء النباتي والغابوي الذي يساعد في انجراف التربة.حتى من تجي الشتاء .متتبقاش تسرب للارض..
الجفاف هو العامل الرئيسي وراء تراجع الشتاء والثلج. آخر موسم كان جيدا هو سنة 2018 المغرب لم يمر من جفاف مثل هذه السنين الأخيرة. الله يستر..
نسأل الله تعالى أن يرزقنا الغيث لأننا نواجه شبح الجفاف..
هناك قطع الأشجار واستنزاف الثروة المائية والحيوانية..
الأراضي المزروعة لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار
نسبة الأراضي المزروعة هذا العام شهدت انخفاضا كبيرا بسبب موجة الجفاف
قلة التساقطات كانت لها تداعيات سلبية على الفلاحة والفلاحين
Llah yarhamna