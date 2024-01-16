ورزازات : ايداع 5 أشخاص السجن متهمين بتزوير وثائق الحصول على ” الفيزا”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة ورزازات ، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين وصاحب مكتبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في الوساطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة القروية “إيكيوين” بضواحي مدينة تينغير، وذلك عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في كون صاحب المكتبة الموقوف هو من يقوم بتزويرها.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل المكتبة المذكورة، عن حجز جهازي حاسوب يحتويان على آثار رقمية لمجموعة من جوازات السفر وعقود العمل ومختلف الوثائق والمحررات المسجلة في اسم الغير.

وقد تم ايداع الموقوفين الخمسة السجن المحلي وإحالة ملفهم علىً قاضي التحقيق بنفس المحكمة .

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