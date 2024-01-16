مندوبية التخطيط: “أغلب المغاربة يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار هذا العام”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشار تقرير حديث نشرته المندوبية السامية للتخطيط أن الغالبية الكبيرة من الشعب المغربي تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ببلادنا هذا العام.

التقرير أوضح أن حوالي 81,3 في المائة من الأسر بالمغرب تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العام الحالي، على غرار ما لوحظ في العام الماضي.

و شدد تقرير المندوبية السالفة الذكر على أن نسبة الأسر التي تتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة، لم يتجاوز 3,7 في المائة.

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