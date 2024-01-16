تقرير: 54% من الأسر المغربية أكدت تحسن جودة الخدمات الإدارية

أفاد بحث منجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر المغربية أظهرت آراء إيجابية بخصوص جودة الخدمات الإدارية في سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة بخصوص نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أنه خلال سنة 2023، صرحت 54,1 بالمائة من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية في حين رأت 17,8 بالمائة عكس ذلك.

وأشارت المندوبية إلى أن رصيد هذه الآراء سجل 36,3 نقطة مقابل 36,9 نقطة المسجلة خلال سنة 2022.

وخلال سنة 2023، صرحت 37 بالمائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت مقابل 17,3 بالمائة المسجلة سنة من قبل. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في 19,7 نقطة عوض 17,1 نقطة خلال سنة 2022.

من جهة أخرى، صرحت 49,1 بالمائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت 16,3 بالمائة أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 32,8 نقطة مقابل 34,4 نقطة المسجلة خلال سنة 2022.

وبخصوص خدمات التعليم، أوردت المندوبية أنه خلال سنة 2023، أقرت 45 بالمائة مقابل 28,1 بالمائة من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم. وقد بلغت هذه النسب 43,7 بالمائة و 30,7 بالمائة على التوالي خلال سنة 2022. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 13 نقطة سنة 2022 إلى ناقص 16,9 نقطة سنة 2023.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد صرحت 58,2 بالمائة من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت 14,2 بالمائة عكس ذلك. وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 44 نقطة مقابل ناقص 48,2 نقطة، المسجلة خلال سنة 2022.

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