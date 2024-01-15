لجنة الأخلاقيات تعاقب حارس الوداد الرياضي بالتوقيف والغرامة

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبة في حق مهدي مفتاح، حارس مرمى الوداد الرياضي، على خلفية الحركة التي قام بها خلال مباراة فريقه ضد الجيش الملكي، ضمن الجولة 10 من البطولة الإحترافية.

وقالت اللجنة في بلاغ لها إنها قررت :”توقيف مهدي مفتاح، حارس مرمى فريق نادي الوداد الرياضي، لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لقيامه بتصرف غير لائق اتجاه الجماهير، خلال المقابلة التي جمعت فريقه بنادي الجيش الملكي”.

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