نشرة إنذارية: رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من أقاليم المملكة

2024-01-16 / 11:53
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن رياحا قوية، مع تطاير الغبار محليا، مرتقبة يوم الأربعاء 17 يناير، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية (من 75 إلى 95 كلم/س)، من منتصف الليل إلى الساعة العاشرة ليلا، بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاون وتطوان وشيشاوة.

كما ستهم الظاهرة ذاتها أقاليم الفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، وجرسيف وبولمان وتازة والحوز وورززات وصفرو وإفران والناضور ووجدة-أنجاد وبركان والدريوش وطنجة-أصيلة، (من 70 إلى 85 كلم/س)، من السادسة صباحا إلى السادسة مساء.

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