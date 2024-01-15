كأس أفريقيا.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الكاميرون ضد غينيا

كأس أفريقيا.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الكاميرون ضد غينيا

2024-01-15 / 20:05
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تعادل المنتخب الكاميروني أمام نظيره الغيني بهدف لمثله، اليوم الإثنين، ضمن لقاءات مرحلة مجموعات كأس أفريقيا.

وكان منتخب غينيا السباق إلى التهديف عبر اللاعب بايو في الدقيقة 10، قبل أن يتلقى الغيني كامانو بطاقة حمراء في الدقيقة 45.

وأدرك منتخب الكاميرون بعدها التعادل عبر ماغري في الدقيقة 51.

هذه النتيجة تضع الكاميرون في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما تحتل غينيا المركز الثالث بنفس الرصيد.

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