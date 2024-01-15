عموتة يقود المنتخب الأردني لفوز كبير أمام ماليزيا في كأس آسيا

عموتة يقود المنتخب الأردني لفوز كبير أمام ماليزيا في كأس آسيا

2024-01-15 / 20:31
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قاد الإطار الوطني حسين عموتة المنتخب الأردني لفوز كبير أمام ماليزيا بأربعة أهداف دون رد، اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس آسيا.

وتناوب على تسجيل رباعية الأردن كل من محمود المرضي في الدقيقتين 12 و32 وموسى الطامري في الدقيقتين 18 و85.

هذا الفوز يضع الأردن في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على كوريا الجنوبية التي تحتل المركز الثاني بنفس الرصيد.

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