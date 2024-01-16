متحورات كورونا.. وزارة الصحة توضح وتطمئن المواطنين

محمد منفلوطي_هبة بريس

طمأنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنين من الوضعية الصحية الوبائية ببلادنا داعية إلى عدم التعامل مع الشائعات التي تم تداولها فيما يتعلق بوضع متحورات فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) وارتفاع خطورة حالات الإصابة غير صحيحة، مشددة على أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لكوفيد-19، على المستوى الوطني والدولي، مطالبة المواطنين بتحري الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة.

وأكدت الوزارة على أنهُ لم يصدر أي تحذير من منظمة الصحة العالمية بخصوص متحور جديد مثير للقلق، وأنه توجد حاليا مجموعة من السلالات الفرعية للمتحور أومكرون مصنفة ضمن قائمة المثيرة للاهتمام أو تحت المراقبة، مشيرة إلى أن متحور (Omicron-XBB) من السلالات المنتشرة عالميا منذ 2022.

وأوضحت الوزارة أنه سبق للمغرب أن سجل موجة صغيرة من الجيل الثالث خلال شهري أبريل وماي 2023، استمرت 8 أسابيع وتميزت بمستوى انتشار متوسط للمتحور الفرعي (Omicron-XBB) وسلالاته الفرعية، مع تسجيل 12 حالة خطيرة ووفاة واحدة طيلة مدة المويجة، مؤكدة على الوضعية الوبائية لكوفيد-19 طبيعية، وأن السلالات المكتشفة بالمغرب لا تشكل أي خطر صحي إضافي مقارنة بالمتحورات السابقة.

واعتبرت أن موجات كوفيد-19 ما فتئت تتراجع من حيت الشدة والضراوة، وذلك بفضل المناعة الطبيعية وتلك المكتسبة عن طريق التطعيم، ولكن أيضًا من خلال الانخفاض المستمر في ضراوة المتحورات المنتشرة، وأن المغرب يعرف حاليا انتشار مجموعة من الفيروسات الموسمية، مسببة ارتفاع حالات التعفنات التنفسية الحادة الملاحظة في الوقت الراهن خاصة فيروس الأنفلونزا الموسمية.

ونصحت الوزارة المواطنات والمواطنين، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة والأشخاص المسنين، بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية وباستكمال تطعيمهم بالجرعات التذكيرية ضد فيروس كورونا المستجد، لتجنب أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة، داعية كل من يعاني من أعراض تنفسية إلى الالتزام بوضع الكمامة واستشارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب والامتناع التام عن مخالطة الاخرين.

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