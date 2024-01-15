كأس أفريقيا.. المنتخب الجزائري يستهل مشواره بتعادل أمام أنغولا

تعادل المنتخب الجزائري أمام نظيره الأنغولي بهدف لمثله، مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا المقامة بكوت ديفوار.

افتتح بغداد بونجاح التسجيل للجزائر في الدقيقة 18، وأدرك مبالولو التعادل لأنغولا في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

وسيلتقي المنتخب الجزائري في مباراته القادمة مع بوركينافاسو، بينما تلتقي أنغولا مع موريتانيا.

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