أبو تريكة يشن هجوما على محرز وبلماضي

انتقد المصري محمد أبو تريكة، نجم الاهلي السابق، لاعب أهلي جدة رياض محرز، بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال مباراة منتخب الجزائر ضد أنجولا، في كأس أمم أفريقيا.

وقال محمد أبو تريكة في تصريحات عقب المباراة:”رياض محرز كان واقف في المباراة ولكن تفكير بلماضي هو الإبقاء على نجمه رغم أدائه السيء”.

وتابع أبو تريكة:”لو سألتني عن مباراة اليوم، أقول لك أن محرز كان لابد أن يستبدل”.

واختتم نجم الكرة المصرية السابق:” رياض محرز بحاجة إلى قرصة أذن ويتواجد على الدكة لأنه لم يفعل أي شئ”.

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