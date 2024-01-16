الجزائرية صوفيا بلمان تهين الشعب الايفواري وتصف بلدهم ب”المتخلف”

2024-01-16 / 10:57
0
هبة بريس - الرباط

عادت الجزائرية صوفيا بلمان، الى ممارسة هوايتها المفضلة والمتمثلة في سب وشتم الدول وإهانة شعوبها، مقابل التغني بدولة الكابرانات والاشادة بقرارتها.

الجزائرية صوفيا بلمان، نشرت قبل يومين فيديو يوثق تواجدها بدولة الكوديفوار لتشجيع منتخب بلدها المشارك في منافسات كأس افريقيا.

ووصفت الجزائرية، الكوديفوار ب”البلد المتخلف”، معتبرة أن شعبها لا زال يعيش في “العصر الحجري”، عكس بلدها المتقدم والواقع بين “البرتغال واسبانيا” على حد قولها

فيديو الجزائرية صوفيا بلمان، ترجم لعدة لغات، وانتشر بشكل واسع في دولة الكوديفوار وعدد من الدول الافريقية التي عبر أبناؤها عن رفضهم لخرجة “الكرغلية”.

وقارن النشطاء بين خرجه بلمان وفيديوهات عدد من المؤثرين المغاربة الذين حلوا بدولة الكوديفوار وأشادوا بطيبة وكرم شعبها كما نوهوا بالتنظيم المميز لهذا الحدث القاري.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب “تواطئهما مع اسرائيل”.. 50 محاميا من جنوب إفريقيا يقاضون واشنطن ولندن

بسبب “تواطئهما مع اسرائيل”.. 50 محاميا من جنوب إفريقيا…

2024-01-16 / 10:21
Photo of أولاد حريز: اتهام امرأة “مسنة” بانتهاك حرمة مسجد

أولاد حريز: اتهام امرأة “مسنة” بانتهاك حرمة مسجد

2024-01-16 / 10:05
Photo of طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بعدد من…

2024-01-16 / 09:05
Photo of مزور تفصل في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030

مزور تفصل في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030

2024-01-15 / 23:40
Photo of اكادير : إنطلاق المعارض الإقليمية للصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة

اكادير : إنطلاق المعارض الإقليمية للصناعة التقليدية بجهة سوس…

2024-01-15 / 22:00
Photo of أونسا تنفي اشاعات وجود أمراض بالقطيع و اللحوم الحمراء بفاس

أونسا تنفي اشاعات وجود أمراض بالقطيع و اللحوم الحمراء…

2024-01-15 / 21:50
Photo of ماهي الأنشطة الإجرامية التي ارتكبها والد “جورجا ميلوني” بالمغرب ؟

ماهي الأنشطة الإجرامية التي ارتكبها والد “جورجا ميلوني” بالمغرب…

2024-01-15 / 21:27
Photo of طنجة.. اعتقال ق__اتل شقيقه بمنطقة “اجزناية “

طنجة.. اعتقال ق__اتل شقيقه بمنطقة “اجزناية “

2024-01-15 / 19:59
Photo of جلالة الملك يهنئ الملك فريدريك العاشر بمناسبة تتويجه عاهلا لمملكة الدنمارك

جلالة الملك يهنئ الملك فريدريك العاشر بمناسبة تتويجه عاهلا…

2024-01-15 / 19:47
Photo of “التبعية الاقتصادية”..المغرب يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي

“التبعية الاقتصادية”..المغرب يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي

2024-01-15 / 19:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق