الجزائرية صوفيا بلمان تهين الشعب الايفواري وتصف بلدهم ب”المتخلف”

هبة بريس - الرباط

عادت الجزائرية صوفيا بلمان، الى ممارسة هوايتها المفضلة والمتمثلة في سب وشتم الدول وإهانة شعوبها، مقابل التغني بدولة الكابرانات والاشادة بقرارتها.

الجزائرية صوفيا بلمان، نشرت قبل يومين فيديو يوثق تواجدها بدولة الكوديفوار لتشجيع منتخب بلدها المشارك في منافسات كأس افريقيا.

ووصفت الجزائرية، الكوديفوار ب”البلد المتخلف”، معتبرة أن شعبها لا زال يعيش في “العصر الحجري”، عكس بلدها المتقدم والواقع بين “البرتغال واسبانيا” على حد قولها

فيديو الجزائرية صوفيا بلمان، ترجم لعدة لغات، وانتشر بشكل واسع في دولة الكوديفوار وعدد من الدول الافريقية التي عبر أبناؤها عن رفضهم لخرجة “الكرغلية”.

وقارن النشطاء بين خرجه بلمان وفيديوهات عدد من المؤثرين المغاربة الذين حلوا بدولة الكوديفوار وأشادوا بطيبة وكرم شعبها كما نوهوا بالتنظيم المميز لهذا الحدث القاري.

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