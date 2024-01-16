رسميا.. الحكومة تعفي المغاربة من ضريبة الماء و ترفعها في استهلاك الكهرباء

2024-01-16 / 13:19
41

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

دخلت التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة حيز التنفيذ خلال شهر يناير الجاري و من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الماء و الكهرباء.

و في هذا الصدد، تم الشروع رسميا في اعتماد تدابير الإصلاح الضريبي المعتمد بالمملكة والممتد على ثلاث سنوات، وفق ما جاء به قانون مالية 2024، ابتداء من فاتح يناير الجاري، و ستهم هاته الإجراءات كذلك ضريبة الاستهلاك على الماء و الكهرباء.

و تقرر رسميا أن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات التطهير السائل، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي كانت نسبتها المطبقة سابقا 7 في المائة.

وبالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب و خدمات التطهير السائل الموجهة للاستعمالات الأخرى غير المنزلية، الخاصة بالأنشطة التجارية، والمهنية، والمصانع والفنادق والحمامات التقليدية وغيرها، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة سترتفع من 7 في المائة إلى 10 في المائة.

وبخصوص الكهرباء، سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة سواء بالنسبة لزبناء الاستعمال المنزلي أو لزبناء الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، من 14 في المائة إلى 16 في المائة هذا العام، وإلى 18 في المائة في 2025، وستبلغ 20 في المائة بداية 2026.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تفاصيل إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب و اسكتلندا بسعر 800 درهم

تفاصيل إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب و اسكتلندا…

2024-01-18 / 14:00
Photo of شركة أمريكية تحصل على تراخيص للتنقيب على الذهب في أربع مناطق بالمغرب

شركة أمريكية تحصل على تراخيص للتنقيب على الذهب في…

2024-01-18 / 12:13
Photo of سيرفرات “IPTV” تمنح المغاربة فرجة مجانية و تنعش تجارة قرصنة القنوات المشفرة

سيرفرات “IPTV” تمنح المغاربة فرجة مجانية و تنعش تجارة…

2024-01-18 / 10:23
Photo of المقاولات الناشئة في الرقمنة تستفيد من الدعم عبر تفويت الصفقات العمومية لها

المقاولات الناشئة في الرقمنة تستفيد من الدعم عبر تفويت…

2024-01-17 / 12:58
Photo of أسعار الطماطم تتراجع بالأسواق من 15 إلى 3 دراهم للكيلوغرام

أسعار الطماطم تتراجع بالأسواق من 15 إلى 3 دراهم…

2024-01-17 / 12:26
Photo of مجموعة ألمانية تفتتح مصنعا جديدا لصناعة أجزاء السيارات بطنجة

مجموعة ألمانية تفتتح مصنعا جديدا لصناعة أجزاء السيارات بطنجة

2024-01-17 / 10:54
Photo of زيادة موريتانيا الجمارك على الخضروات المغربية..خبير يفصل في القرار

زيادة موريتانيا الجمارك على الخضروات المغربية..خبير يفصل في القرار

2024-01-16 / 18:23
Photo of موريتانيا “تجمرك” الخضراوات المغربية..بوادر أزمة أم فرج لفقراء المغرب؟

موريتانيا “تجمرك” الخضراوات المغربية..بوادر أزمة أم فرج لفقراء المغرب؟

2024-01-16 / 18:07
Photo of مندوبية التخطيط: “أغلب المغاربة يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار هذا العام”

مندوبية التخطيط: “أغلب المغاربة يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار هذا…

2024-01-16 / 17:41
Photo of بسبب الجفاف.. الأراضي المزروعة لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار

بسبب الجفاف.. الأراضي المزروعة لا تتعدى الآن 400 ألف…

2024-01-16 / 15:45

‫41 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق