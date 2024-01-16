رسميا.. الحكومة تعفي المغاربة من ضريبة الماء و ترفعها في استهلاك الكهرباء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
دخلت التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة حيز التنفيذ خلال شهر يناير الجاري و من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الماء و الكهرباء.
و في هذا الصدد، تم الشروع رسميا في اعتماد تدابير الإصلاح الضريبي المعتمد بالمملكة والممتد على ثلاث سنوات، وفق ما جاء به قانون مالية 2024، ابتداء من فاتح يناير الجاري، و ستهم هاته الإجراءات كذلك ضريبة الاستهلاك على الماء و الكهرباء.
و تقرر رسميا أن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات التطهير السائل، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي كانت نسبتها المطبقة سابقا 7 في المائة.
وبالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب و خدمات التطهير السائل الموجهة للاستعمالات الأخرى غير المنزلية، الخاصة بالأنشطة التجارية، والمهنية، والمصانع والفنادق والحمامات التقليدية وغيرها، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة سترتفع من 7 في المائة إلى 10 في المائة.
وبخصوص الكهرباء، سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة سواء بالنسبة لزبناء الاستعمال المنزلي أو لزبناء الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، من 14 في المائة إلى 16 في المائة هذا العام، وإلى 18 في المائة في 2025، وستبلغ 20 في المائة بداية 2026.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
26 تعليقات
تبين لي من خلال ما سبق؛
أن تم توزيع الضريبة المحدوفة عن زبناء الماء الصالح للشرب على زبناء الماء غير صالح للشرب وزبناء الكهرباء أجمعين؛ وبما أن الكهرباء يستهلك في الواقع أكثر من الماء فلك ما تتخيل؟
يقول المثل الصحراوي ..ما تبط ام السارق تزغرت …..يعني لا تظنوا ان الوضع الراهن سيبقى كما يتمناه السارق الذي يعيش على معاناة الشعب الحكومة أو المسؤول هو خادم عند الشعب وفق قانون سيطر لكل واحد حقا وواجب من زاغ عنه يعاقب انه ميثاق سياسي يجمعنا لكل ما لك وعليك ماعليك والا فالامر ينذر بما هو اسوأ .
حسبنا الله ونعم الوكيل
إلغاء ٪7 من استهلاك الماء الذي لا يتجاوز ثلث استهلاك الكهرباء وزيادة ٪6 على الكهرباء !!!!!؟
عن اي إلغاء تتكلمون بل الاصرار على استنزاف جيوب المواطنين.
استهلاك الكهرباء يكون دائما أكثر من الماء و لكي تستفيد الدولة من الضريبة ألغت الضريبة عن الماء و حولتها للكهرباء
ان لله وان اليه راجعون حكومة الشفارى والسرقة ة تسقط الحكومة واتباع الحكومة