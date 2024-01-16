رسميا.. الحكومة تعفي المغاربة من ضريبة الماء و ترفعها في استهلاك الكهرباء

2024-01-16 / 13:19
3

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

دخلت التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة حيز التنفيذ خلال شهر يناير الجاري و من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الماء و الكهرباء.

و في هذا الصدد، تم الشروع رسميا في اعتماد تدابير الإصلاح الضريبي المعتمد بالمملكة والممتد على ثلاث سنوات، وفق ما جاء به قانون مالية 2024، ابتداء من فاتح يناير الجاري، و ستهم هاته الإجراءات كذلك ضريبة الاستهلاك على الماء و الكهرباء.

و تقرر رسميا أن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات التطهير السائل، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي كانت نسبتها المطبقة سابقا 7 في المائة.

وبالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب و خدمات التطهير السائل الموجهة للاستعمالات الأخرى غير المنزلية، الخاصة بالأنشطة التجارية، والمهنية، والمصانع والفنادق والحمامات التقليدية وغيرها، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة سترتفع من 7 في المائة إلى 10 في المائة.

وبخصوص الكهرباء، سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة سواء بالنسبة لزبناء الاستعمال المنزلي أو لزبناء الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، من 14 في المائة إلى 16 في المائة هذا العام، وإلى 18 في المائة في 2025، وستبلغ 20 في المائة بداية 2026.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب الجفاف.. الأراضي المزروعة لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار

بسبب الجفاف.. الأراضي المزروعة لا تتعدى الآن 400 ألف…

2024-01-16 / 15:45
Photo of عمور: “السياحة حققت مداخيل قياسية و غير مسبوقة تجاوزت 100 مليار درهم”

عمور: “السياحة حققت مداخيل قياسية و غير مسبوقة تجاوزت…

2024-01-16 / 15:04
Photo of تقرير: غالبية الأسر المغربية متشائمة بخصوص قدرتهم على الادخار

تقرير: غالبية الأسر المغربية متشائمة بخصوص قدرتهم على الادخار

2024-01-16 / 14:01
Photo of هاته هي المدن التي سيتم بها إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر

هاته هي المدن التي سيتم بها إنجاز مشاريع تحلية…

2024-01-16 / 11:10
Photo of انطلاق الدراسات لمشروع الطريق السيار بين مراكش وفاس مرورا عبر بني ملال

انطلاق الدراسات لمشروع الطريق السيار بين مراكش وفاس مرورا…

2024-01-15 / 17:45
Photo of بركة: “نعمل على الوصول ل 3000 كلم من الطرق السيارة قبل تنظيمنا المونديال”

بركة: “نعمل على الوصول ل 3000 كلم من الطرق…

2024-01-15 / 15:00
Photo of صفقة بناء سد سيدي إفني و الشركة الفائزة يثيران الجدل و مجلس الجهة يوضح

صفقة بناء سد سيدي إفني و الشركة الفائزة يثيران…

2024-01-15 / 13:32
Photo of أزيد من 27 مليون مسافر.. حركة النقل الجوي تسجل رقما قياسيا خلال سنة 2023

أزيد من 27 مليون مسافر.. حركة النقل الجوي تسجل…

2024-01-15 / 13:04
Photo of “الممر الأخضر”.. الموافقة على تمويل دراسة مشروع توصيل الهيدروجين الأخضر المغربي لإيطاليا

“الممر الأخضر”.. الموافقة على تمويل دراسة مشروع توصيل الهيدروجين…

2024-01-15 / 11:56
Photo of الدرهم ينخفض بنسبة 0,39 في المائة مقابل الدولار

الدرهم ينخفض بنسبة 0,39 في المائة مقابل الدولار

2024-01-14 / 17:02

‫3 تعليقات

  1. الخلاصة آ المغاربة هي:

    بالنسبة للاستهلاك المنزلي غادين ينقصو الضريبة على الماء ب 7% وغادين يزيدو فالضريبة ديال الضو ب 6%

    رد

  2. هدشي غادي بالمقلوب في ضل الجفاف لكي يكون استعمال عقلاني للماء يجب رفع الضريبة على كل شطر من اشطر استهلاك الماء واعفاء الكهرباء من الضريبة على القيمة المضافة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق