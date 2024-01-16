مشروع المسرح الكبير للدار البيضاء.. الوالي امهيدية يدخل على الخط

2024-01-16 / 14:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يترقب سكان الدار البيضاء بكثير من الشغف و الفضول افتتاح المسرح الكبير للعاصمة الاقتصادية الذي انتهت به الأشغال منذ أشهر و مازالت أبوابه موصدة لأسباب مجهولة.

المسرح الكبير للدار البيضاء الذي صرفت عليه ميزانية مهمة و انتهت أشغال إنجازه دون افتتاحه و لا تدشينه بشكل رسمي، الأمر الذي أثار فضول البيضاويين الذين بدأت ألسنتهم تلوك الكثير من الأقاويل و الروايات من قبيل عدم ملاءمة ما أنحز مع دفتر التحملات و عدم تحمل كل طرف مسؤولية التوقيع على التسليم و غيرهم من الشائعات التي بدأت تتناسل كلما طالت مدة الإغلاق.

وفي خضم كل ذلك، دخل الوالي محمد امهيدية على الخط حيث أشارت مصادر لكونه طلب تقريرا مفصلا عن البناية و دفتر تحملاتها و عدد من التفاصيل التقنية للاطلاع عليها و قد يشهد ملف المسرح الكبير للدار البيضاء تطورات مهمة في قادم الأيام…

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‫5 تعليقات

  3. المسرح الكبير للدار البيضاء الذي صرفت عليه ميزانية مهمة و انتهت أشغال إنجازه دون افتتاحه

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  5. نفس البلوكاج تشهده مصلحة المستعجلات الجديدة التابعة لمستشفى ابن رشد و التي أنتهت الأشغال من بناءها مند عدة اشهر و ما تزال مغلقة لأسباب مجهولة علما ان المصلحةالقديمة لم تعد صالحة أمام كثرة الطلب من طرف المواطنين الذين يتوافدون من كل أحياء مدينة الدار البيضاء و نواحيها …؟

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