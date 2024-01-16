هاته هي المدن التي سيتم بها إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن بلادنا وضعت استراتيجية محكمة للتعامل مع مشكل ندرة المياه خاصة في ظل شح التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة.
صديقي أوضح أن الحكومة اتخدت جملة من الإجراءات من بينها تسريع إنجاز محطات تحلية المياه بعدد من المناطق و إطلاق دراسات بشأن أخرى حيث ستساهم المياه التي تتم تحليتها في سد الخصاص بنسبة جد مهمة.
و في هذا الصدد، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه تم إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر بجهة سوس-ماسة باشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار، ثم الشروع في بناء محطة تحلية مياه البحر مزودة بالطاقة الريحية بجهة الداخلة-وادي الذهب لري مدار سقوي جديد تصل مساحته إلى 5200 هكتار، وتزويد مدينة الداخلة وضواحيها بالمياه الصالحة للشرب، بتكلفة 2,5 مليار درهم.
و أضاف ذات الوزير بأن الدراسات جارية حاليا لإنشاء حوض فلاحي بمنطقة “شبيكة” بإقليم طانطان عبر إنشاء محطة تحلية بسعة 47 مليون متر مكعب سنويا، وحوض آخر بمنطقة الري بسيدي رحال المرتبطة بمحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، لتوفير الماء الصالح للشرب لمدينة الدار البيضاء، كما أطلقت دراسات لإحداث محطات تحلية جديدة في مناطق الشرق وتارودانت وتزنيت وكلميم وبوجدور والصويرة وشيشاوة والواليدية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
28 تعليقات
بالنسبة لي المراحض يتزودو بماء البحر مافيه مشكل ما هو رايكم؟
وماذا ياحكومة الكفاءات عن المناطق الداخلية والبعيد عن الشواطيء أليس منكم من يفكر في مواطنين تلك المناطق وهي الأكثر ؟؟
ان لم تنخرط جامعاتنا المغربية في شراكة ذات أبعاد استراتيجية متكاملة يكون فيها العنصر البشري منخرطا فعالا فسوف تكون بلادنا كمن يصعد المرتفع برجل واحدة
واش تارودانت فيها شي بحر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته…الوزارة..من وفاة المرحوم الحسن الثانى طيب الله ثراه.كم من سد بنيتم أو شيدتم .أخر سد وهو سد بالودان الذى أخدتم إلى قلعة السراغنة.لامدينة بني ملال ولا الفقيه ين صالح إنتفعت.ول اقلعة السراغنة مع العلم أن قلة السراغنة بجانبها جبال إن أردتم السدود والإنتفاع ولكن.ولكن كما قال مثلنا..تنقلبوا على لمزوج وما تنقلبوش على المطلقة..وزد على ذالك الماء الذى إستعملتموه للفسفاط وسيطة من أخريبكة حتى يصل إلى مكانه!!كثير ما يقال..ووشاورهم فى الأمر..نصف عقلك عند أخيك..وقول الأمزيغ العقل إحتج إوي ..وأما الجبال تحتاج إلى تشجير فذاك كلام. يقول المثل.. من أرد أن يأكل شيئا جعل له إسما.فنحن الذين نحتاج إلى تشجير القلوب بالكلام الصادق والعمل القوى .ونرجع إلى الله حق الرجوع.)))))قال الله تعالى)))إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم!!!فلوا صدقوا الله لكان خيرا لهم..الرجوع الرجوع الرجوع..وإن لم نرجع فسنرى ما لم نره قط في بلادنا الحبيب
محطة لتحلية مياه البحر في شيشاوة!!!????
الرجوع لله واش كاين شي بحر فشيشاوة وانا مافراسيش هههههههههههههههه
ههههههعتعت
الشرق منسي من نصيبه من الماء.فقط نصيبه من الدراسات. كأنه ليس جزء من الوطن.