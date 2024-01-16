موسيقار مصري يقاضي نادي “ليفربول” بسبب عادل إمام
أعرب الموسيقار المصري هاني شنودة خلال تصريحاته الأخيرة، عن سعادته بوصول موسيقاه الى العالمية، حيث باتت تُستخدم في دول العالم.
وكشف شنودة أنه بالرغم من أن الأمر أسعده كثيراً، ألا أن هذا لا يمنع اتخاذه إجراءات قانونية ضد نادي “ليفربول” الذي استخدم موسيقى فيلم “شمس الزناتي” لعادل إمام من دون الحصول على تصريح.
وقال هاني: “دي مش المرة الأولى التي بتتسرق أعمالي فيها… لحن أغنية “زحمة يا دنيا زحمة سرقه فريق إسباني ورفعنا قضية وكسبناها لكننا لم نحصل على حقوقنا”.
وواصل قائلا: “نادي ليفربول أخذوا جزء من موسيقى “شمس الزناتي” وكرروه أكثر من مرة… ولم يحصلوا على أي تصريح”… مؤكدا أنه تم رفع قضية عليهم في إنكلترا، إما لسحب الموسيقى أو لإلزامهم دفع مستحقاتنا لأنهم لم يستأذنونا”.
وجدير بالذكر أن الموسيقى التي استعان بها نادي “ليفربول” في أحد الفيديوهات يعود تاريخها إلى عام 1991، وقد ألّفها الموسيقار هاني شنودة لفيلم “شمس الزناتي”، وهو بطولة: عادل إمام ومحمود حميده وسوسن بدر ومصطفى متولي ومحمود الجندي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
” الوقت في صندوق، صوت، آلات، تناغم فزيام أو عرض موسيقى ” جيانا نانيني وإدواردو بيناتو أغنية كأس العالم الصيفية الإيطالية ” تركيبة إيطالية جيدة جدًا .. الأغنية الأكثر أسطورية الموسيقى، وذلك اللحن اذهب للأزوري .. يطفو على السطح في رأسي بين الحين والآخر.. أغنية لا تنسى.. لم يكن هو نفسه أبدا! يعيش إلى الأبد في قلبي! .. كانت بيلا باللغة الإنجليزية ملكية جميلة طوال الوقت والعديد من الأصدقاء الذين لم يكن لديهم الوقت للذهاب .. مارادونا وأفضل لاعبي كرة القدم كانوا في “إيطاليا 90” كانت تلك هي كأس العالم الثانية لدييجو، على الرغم من أن ألمانيا كان لديها فريق عظيم، الكامرون شرف إفريقيا و كانت مفاجأة في المقابلة الافتتاحية .. كان تأثير مارادونا أكبر حيث أنه يقدر أن يحول الهزيمة إلى نصر و كأس العالم 1990 يتبت ذلك حيث وصل منتخب ضعيف إلى المبارة النهائية خصوصاً أمام منتخب البرازيل القوي بلمسة ساحرة يقدم هدف لصديقه في طبق في مرمى الصامبا !! كان أحسن لاعب في العالم و كان لازال ملك الكرة إنه مارادونا اللذي بكت الكرة من أجله لكن منتخب الإيطالي كان نداً عنيداً و كان قب قوسين أو أدنى لضفر بكأس العالم على أرضه و أمام جماهيره سنة 1990 ليستقر في المركز الثالث .. فرانز بيكنباور يمشي بمفرده في المرج بعد فوزه بكأس العالم، صورة ظلية للطائرة أمام القمر .. كالاعب يحمل الرقم 5 سابقاً وتتويج هنا كمدرب .. هذا الموضوع : يمكنك تعلمها مني باللغة الإيطالية. وصوت جيانا، مثل الجيتار هنا، حذر لكنه جميل وله نغمات عالية، أي شاب، رشيق عندما يوقف المدرب الأرجنتيني الذي يتساقط شعره. كارلوس زافالا .. مارادونا غير مجرى كرة القدم من لعبة جماعية إلى لعبة فردية .. إذا قالوا لك أن ماردونا فاز بكأس العالم لوحده فقد أخبرك الحقيقة .. لقد كان عبقرياً، سحر ساقيه وسلوكه يجعلني معجبا به كلاعب، يجعلني أقدر أن دييغو على المكالمة مع والدته بعد الفوز بالكأس 1986، لدي مشاعر مختلطة لا أعرف كيف أعبر عنها “لقد عانقت السماء”.