موسيقار مصري يقاضي نادي “ليفربول” بسبب عادل إمام

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعرب الموسيقار المصري هاني شنودة خلال تصريحاته الأخيرة، عن سعادته بوصول موسيقاه الى العالمية، حيث باتت تُستخدم في دول العالم.

وكشف شنودة أنه بالرغم من أن الأمر أسعده كثيراً، ألا أن هذا لا يمنع اتخاذه إجراءات قانونية ضد نادي “ليفربول” الذي استخدم موسيقى فيلم “شمس الزناتي” لعادل إمام من دون الحصول على تصريح.

وقال هاني: “دي مش المرة الأولى التي بتتسرق أعمالي فيها… لحن أغنية “زحمة يا دنيا زحمة سرقه فريق إسباني ورفعنا قضية وكسبناها لكننا لم نحصل على حقوقنا”.

وواصل قائلا: “نادي ليفربول أخذوا جزء من موسيقى “شمس الزناتي” وكرروه أكثر من مرة… ولم يحصلوا على أي تصريح”… مؤكدا أنه تم رفع قضية عليهم في إنكلترا، إما لسحب الموسيقى أو لإلزامهم دفع مستحقاتنا لأنهم لم يستأذنونا”.

وجدير بالذكر أن الموسيقى التي استعان بها نادي “ليفربول” في أحد الفيديوهات يعود تاريخها إلى عام 1991، وقد ألّفها الموسيقار هاني شنودة لفيلم “شمس الزناتي”، وهو بطولة: عادل إمام ومحمود حميده وسوسن بدر ومصطفى متولي ومحمود الجندي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp