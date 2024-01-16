فيديو صادم.. مرشد سياحي يتحرش بسائح كوري داخل مسجد بمصر

2024-01-16 / 09:15
7
هبة بريس - متابعة

تداول عدد من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف دول العالم، فيديو صادم يوثق لتعرض سائح كوري للتحرش في مصر.

ووثق السائح الكوري تحرش أحد الرجال به، داخل ضريح في منطقة مقابر أثرية بمصر خلال جولة سياحية.

وفي هذا الصدد، كشفت السلطات المصرية، أن الفيديو المتداول يعود إلى عام 2022.

واتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة “الإخوان المسلمين” بأنها وراء انتشار الفيديو، “لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة”.

وأضافت أنه شهر أبريل عام 2022 تقدم السائح الكورى ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة وقدم بلاغا قبل أن يتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وهو شخص مزدوج الجنسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد خمس سنوات، وهو متواجد حالياً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للحكم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تصعيد خطير.. باكستان تعلن تنفيذ ضربات داخل إيران

تصعيد خطير.. باكستان تعلن تنفيذ ضربات داخل إيران

2024-01-18 / 09:33
Photo of الكوديفوار ترحل الجزائرية صوفيا بنلمان

الكوديفوار ترحل الجزائرية صوفيا بنلمان

2024-01-18 / 09:15
Photo of 16 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي ليلي

16 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي…

2024-01-17 / 23:57
Photo of قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

2024-01-17 / 23:13
Photo of بلينكن عالق في دافوس بسبب عطل في طائرته

بلينكن عالق في دافوس بسبب عطل في طائرته

2024-01-17 / 22:56
Photo of فرنسا لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

فرنسا لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

2024-01-17 / 21:05
Photo of متهم بق_تل 191 طفلا.. بدء محاكمة زعيم طائفة “يوم القيامة”

متهم بق_تل 191 طفلا.. بدء محاكمة زعيم طائفة “يوم…

2024-01-17 / 19:25
Photo of علبة مقابل ألف علبة”.. حماس تحدد شروطا لإدخال الأدوية للرهائن

علبة مقابل ألف علبة”.. حماس تحدد شروطا لإدخال الأدوية…

2024-01-17 / 18:51
Photo of الجزائر تعرض ممتلكات رجال “نظام بوتفليقة” للبيع

الجزائر تعرض ممتلكات رجال “نظام بوتفليقة” للبيع

2024-01-17 / 17:13
Photo of في نيوزيلندا.. استقالة برلمانية ضبطت تسرق حقيبة يد من متجر

في نيوزيلندا.. استقالة برلمانية ضبطت تسرق حقيبة يد من…

2024-01-17 / 14:57

‫7 تعليقات

  4. على المواطنين في مصر الشقيقة احترام السياح لأنها تعيش أزمة التحرش بالسياح والأطفال..

    2
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق