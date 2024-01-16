طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2024-01-16 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية.

ومن المرتقب أن تبقى درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا على السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة والريف والمناطق الشمالية والوسطى، مع تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

وستكون السماء غائمة أحيانا بكل من الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للمملكة، كما يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما على السواحل الوسطى، مع تناثر الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بكل من مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و 12 درجة بالريف ومنطقة السايس ووالماس وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 17 و 21 درجة بالسواحل الوسطى وكذا بغرب وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 13 و18 درجة في باقي ربوع المملكة.

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