طنجة..شخص ينهي حياة طفليه ويسلم نفسه للأمن بالبيضاء (صور)
هبة بريس – مكتب طنجة
اهتزت منطقة طنجة البالية مساء اليوم الاثنين على وقع جريمة قتل بشعة ، بطلها أب أنهى حياة طفليه بآلة حادة .
وقالت مصادر “هبة بريس ” أن الجاني أقدم على قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات قبل أن يجهز على شقيقها البالغ من العمر 5 سنوات بواسطة آلة حادة ، لاسباب لازالت مجهولة الى حدود كتابة هذه الأسطر .
وأضافت مصادرنا أن الجاني سلم نفسه لعناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء التي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية بعد اخطار النيابة العامة المختصة ، حيث سيتم التحقيق معه للكشف عن ملابسات وظروف ارتكابه لهذه الجريمة المأساوية .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا اله إلا الله وحده لا شريك له
Ya rebbi salama chno welina kanchofo
Hada ghaykon merid ymkn
Beghina n3erfo l asbab 3lach
لا حول ولا قوة الا بالله، ماذا صرنا نسمع ؟والله يحز في القلب ان تسمع هذه الاخبار
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اطفال في عمر الزھور يقتلون بطريقة وحشية
ھذا عمل مجنون وجبلن
إنا لله وإنا إليه راجعون…حسبي الله ونعم الوكيل و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….اللهم لطفك اللهم لطفك يا رب
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهم واغفر لهم..
الموت واحدة والأسباب متعددة..
هذا الحادث خلف صدمة كبيرة في المجتمع المغربي والوسط الأسري ..
التحقيق هو الذي سيحدد سبب إقدان الأب على هاته الجريمة ضد أبنائه..
ربما أسباب إجتماعية تشابكت مع أسباب عائلية والنتيجة قتل أطفال أبرياء