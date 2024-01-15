طنجة..شخص ينهي حياة طفليه ويسلم نفسه للأمن بالبيضاء (صور)

هبة بريس – مكتب طنجة

اهتزت منطقة طنجة البالية مساء اليوم الاثنين على وقع جريمة قتل بشعة ، بطلها أب أنهى حياة طفليه بآلة حادة .



وقالت مصادر “هبة بريس ” أن الجاني أقدم على قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات قبل أن يجهز على شقيقها البالغ من العمر 5 سنوات بواسطة آلة حادة ، لاسباب لازالت مجهولة الى حدود كتابة هذه الأسطر .

وأضافت مصادرنا أن الجاني سلم نفسه لعناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء التي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية بعد اخطار النيابة العامة المختصة ، حيث سيتم التحقيق معه للكشف عن ملابسات وظروف ارتكابه لهذه الجريمة المأساوية .

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