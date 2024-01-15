جمع “الماص” دون مرشح للرئاسة… انشاء لجنة مكونة من 10 أطر لتسيير شؤون القلعة الصفراء

2024-01-15 / 22:02
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